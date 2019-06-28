2019/06/28 | 10:08

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مجموعة العشرين تبدأ أعمالها في اليابان بمشاركة 37 دولة ومنظمة

قاراتاسيا

مجموعة العشرين تبدأ أعمالها في اليابان بمشاركة 37 دولة ومنظمة

الجمعة 28 يونيو 2019 - 9:33

مجموعة العشرين تبدأ أعمالها في اليابان بمشاركة 37 دولة ومنظمة

بدأت مجموعة العشرين أعمالها في مدينة أوساكا اليابانية، اليوم الجمعة (28-6-2019 ) ، بمشاركة 37 دولة ومنظمة.

وافتتح اجتماع القمة الذي سيهيمن عليه مناقشات مثيرة للجدل حول التجارة والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، قائلا: "لدينا فرصة كبيرة في هذه القمة لتشجيع ننمو الاقتصادي العالمي".

من جانبه ، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: "نسعى لمستقبل تستفيد فيه جميع شعوب العالم من الاقتصاد الرقمي".

ومن المتوقع أن تناقش القمة 8 مواضيع أساسية على أجندة الاجتماعات هي الاقتصاد العالمي وتمكين المرأة والتنمية والتجارة والاستثمار والابتكار والصحة والبيئة والطاقة بالإضافة إلى ملف التوظيف.

وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 حزيران/ يونيو الحالي، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام.



وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة ل‍مجموعة العشرين تستضيفها اليابان.

انتهى .



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