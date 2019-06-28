المياحي ووزير الداخلية يبحثان دعم واسط في أستلام الملف الأمني

2019/06/28 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المياحي ووزير الداخلية يبحثان دعم واسط في أستلام الملف الأمنيبحث محافظ واسط محمد جميل المياحي مع وزير الداخلية ياسين الياسري دعم واسط في أستلام الملف الأمني.وذكر بيان لمكتبه، ان" المياحي بارك الياسري تسنمه وزيرا للداخلية".وأضاف انه" جرى خلال اللقاء بحث دعم واسط في أستلام الملف الامني بعد أن اكملت شرطة واسط جاهزيتها، فضلا عن تقييم عام لعمل دوائر الوزارة بالمحافظة وضرورة دعمها من اجل تحقيق امن مجتمعي في عموم المحافظة.

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