ورطة دبلوماسية جديدة.. العراق يتخذ اجراء لاثبات “حسن النية” للبحرين بعد اقتحام سفارتها

2019/06/28 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق افاد مصدر امني ،اليوم الجمعة، بأعتقال اكثر من 40 شخصا شاركوا في اقتحام السفارة البحرينية ببغداد، وذلك في خطوة لمنع تصعيد الازمة الدبلوماسية قبل حدوثها.وقال المصدر لـ”يس عراق”، ان “القوات الامنية قامت باعتقال اكثر من 40 شخاص شاركوا باقتحام السفارة البحرينية بمنطقة المنصور في بغداد، تنديدا بصفقة القرن وورشة المنامة بشأن […]

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