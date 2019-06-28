العكيلي: واشنطن نجحت في ابعاد السياسيين عن تشريع قانون اخراج القوات الاميركية

2019/06/28 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..بين المحلل السياسي صباح العكيلي، الجمعة، ان واشنطن نجحت في ابعاد السياسيين عن تشريع قانون اخراج القوات الاميركية من العراق، لافتاً الى ان مواقف الحلبوسي تغيرت بعد عودته من واشنطن اضافة الى رضوخ الكتل الاخرى للارادة الاميركية.وقال العكيلي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “اغلب الكتل السياسية سال لعابها على المناصب، وهو […]

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