2019/06/28 | 10:14

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انطلاق أعمال القمة الـ14 لمجموعة العشرين في مدينة أوساكا

بدأت مجموعة العشرين أعمالها في مدينة أوساكا اليابانية، صباح الجمعة،

بمشاركة سبع وثلاثين دولة ومنظمة.وكشف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في كلمة له بافتتاح القمة عن

وجود فرصة كبيرة لتشجيع نمو الاقتصاد العالمي.هذا ومن المتوقع أن

تناقش القمة ثمانية مواضيع أساسية على أجندة الاجتماعات هي الاقتصاد

العالمي وتمكين المرأة والتنمية والتجارة والاستثمار والابتكار والصحة

والبيئة والطاقة بالإضافة إلى ملف التوظيف.

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