2019/06/28 | 10:14

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الحامدي : عبد المهدي مقيد بشروط الكتل السياسية

رجحت النائبة عن تحالف البناء ميثاق الحامدي، عدم حسم الدرجات

الخاصة وإنهاء ملف إدارة المناصب بالوكالة خلال الأسابيع المقبلة ،

فيما بينت أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مقيد بشروط الكتل

السياسية.

واوضحت الحامدي في تصريح الجمعة إن رئيس الوزراء لم ينجز من المناصب

الخاصة سوى القليل منها رغم تحديد نهاية الشهر الحالي موعدا لإنهاء

ملف جميع المناصب التي تدار بالوكالة ، مشيرة إلى إن الحكومة غير

قادرة على انجاز أكثر من أربعة ألاف درجة خاصة بشكل سريع لعدم منح

الكتل السياسية عبد المهدي حرية اختيار الأسماء ”.

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