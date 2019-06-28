2019/06/28 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الحكومة منتصف ليل امس الخميس، بياناً أعربت خلاله عن أسفها للتجاوز على السفارة البحرينية في بغداد، مؤكدة أنها جادة في منع خرق النظام والقانون.وقال مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاعلامي في بيان تلقى “النعيم نيوز” نسخة منه، إن “الحكومة تعرب عن اسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكومة تصدر بياناً بشأن أحداث اقتحام السفارة البحرينية في بغداد النعيم نيوز.

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