كتلة الوفاء للمقاومة تحذر من تأثير صفقة القرن على الأمن المحلي والإقليمي

2019/06/28 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت كتلةُ الوفاء للمقاومة من الخطر الذي تشكله صفقةُ القرنِ على الأمن المحلي والإقليمي.وخلال اجتماعها الأسبوعي دعت الكتلةُ الى التمسكِ بعناصرِ قوةِ لبنان َ كي يبقى محصناً مما يُعِدُه الأميركيون , وحولَ ممارساتِ واشنطن بحقِ إيرانَ رأت الكتلةُ أنَ الإسفافَ الأمريكيَ سيزيدُ من إصرارِ الشعبِ الإيراني على الدفاعِ عن نفسه.

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