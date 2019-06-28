يحيى العلاق بين الحب والكبرياء يهدي قصيدة لـ(واع)

2019/06/28 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضافت قهوة وكتاب في الكرادة، امس الخميس، الشاعر "يحيى العلاق"في امسية عذبة نثرت فيها الشعر والفرح والدموع، ادار الجلسة وقدم لها الشاعر "رياض الركابي"الذي قال لوكالة الانباء العراقية (واع) "نحن نحتفي بشاعر اثبت انه يكتب

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