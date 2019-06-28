الصحاف : غدا زيارة لاعضاء مجلس الامن الى بغداد لتعزيز مكانة العراق الدولية

2019/06/28 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، اليوم الجمعة ، أن عددا من اعضاء مجلس الامن سيقومون بزيارة بغداد يوم غد السبت لتعزيز مكانة العراق الدولية.

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