وسط الانقسامات العالمية: ما هي “مجموعة العشرين” وما أهدافها؟

2019/06/28 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح قادة مجموعة الـ 20 قمتهم، اليوم (الجمعة)، في أوساكا باليابان والتي يتوقع أن تكون واحدة من أكثر القمم التي تشهد انقسامات

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