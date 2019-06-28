دراسة: المشي حفاة القدمين يوفر راحة مطلقة

2019/06/28 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس توصلت دراسة جديدة إلى أن نسيج القدمين، وهو الجلد الكثيف الذي يتشكل طبيعيا عندما يمشي أحد حافيا، تطور لحماية القدمين وتوفير للمشي المريح الذي ربما لا توفره الأحذية.وعلى عكس الأحذية، فإن نسيج القدم يوفر الحماية دون الإضرار بالحساسية أو المشي، بحسب الدراسة التي نُشرت في 26 يونيو على موقع

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