2019/06/28 | 10:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة (28 حزيران 2019)، أنه "لا داع للعجلة" في ما ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ترامب من اليابان: نأمل في تجاوز الأزمة مع إيران) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- متابعة
اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة (28 حزيران 2019)، أنه "لا داع للعجلة" في ما ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ترامب من اليابان: نأمل في تجاوز الأزمة مع إيران) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ترامب من اليابان: نأمل في تجاوز الأزمة مع إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).