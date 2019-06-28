ترامب من اليابان: نأمل في تجاوز الأزمة مع إيران

2019/06/28 | 10:27

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بغداد اليوم- متابعة

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة (28 حزيران 2019)، أنه "لا داع للعجلة" في ما ...





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