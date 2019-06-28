2019/06/28 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، عن قرب وصول وفد إيراني الى بغداد لمناقشة ترميم طاق كسرى الأثري، فيما اشار الى عزم العراق وايران إنتاج فيلم مشترك حول جرائم تنظيم “داعش”.وقال الحمداني عقب استقباله المستشار الثقافي الإيراني في العراق، إن البلدين يعتزمان إنتاج فيلم مشترك حول جرائم “داعش” الارهابية، مبينا أن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق وإيران..



تعاون لإنتاج فيلم مشترك وترميم طاق كسرى النعيم نيوز.

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