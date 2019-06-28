2019/06/28 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قدم النائب فائق الشيخ علي اعتذراه الى السفير البحريني في العراق صلاح المالكي، بعد اقتحام السفارة من قبل متظاهرين مساء الخميس، وذلك قبل ان يرد عليه السفير في تغريدة على موقع “تويتر”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غزل سياسي على “تويتر” بين فائق الشيخ علي والسفير البحريني في العراق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غزل سياسي على “تويتر” بين فائق الشيخ علي والسفير البحريني في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).