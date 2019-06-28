الياسري يوجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق آمر قوة حماية السفارة البحرينية

2019/06/28 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… وجه وزير الداخلية ياسين الياسري، الجمعة، بتشكيل مجلس تحقيقي بحق آمر قوة حماية السفارة البحرينية لتقصيره بالواجب، فيما شدد على أن امن السفارات والبعثات الدبلوماسية خط أحمر لا يسمح بتجاوزه.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “ وزير الداخلية ومن مقر سفارة البحرين في بغداد، […]

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