ما الذي سيحدث بعد إعادة الانتخابات في اسطنبول؟

2019/06/28 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 24 حزيران/يونيو، خاطب سونر چاغاپتاي، ليزيل هينتز، كمال كيريسي، وآلن ماكوفسكي منتدى سياسي في معهد واشنطن.وچاغاپتاي هو زميل “باير فاميلي”

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