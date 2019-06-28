نائب سابق ينفي ترشيحه لمنصب محافظ كربلاء بدلا عن الطريحي

2019/06/28 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى النائب السابق رياض غريب ان يكون احد المرشحين لمنصب محافظ كربلاء كما اثير في مواقع التواصل الاجتماعي وقال رياض غريب لوكالة نون الخبرية انفي الترشح لمنصب محافظ كربلاء القادم مؤكداً ان بعض الصفحات بالفيس بوك روجت لاستبيان عن ذلك الامر مبيناً انه غير معني بهذه الصفحات ولا بما أوردته من أستبيان داعياً القائمين على هذه الصفحات عدم التحدث عن الغير او الترويج لهكذا أمور غير صحيحة بالمرة والابتعاد عن ذلك.

وكشف مصدر في مجلس محافظة كربلاء، امس الخميس، عن عقد جلسة طارئة يوم غد الجمعة، لاختيار محافظ جديد بدلا من المحافظ المقال عقيل الطريحي.

وصادقت محكمة القضاء الاداري، الخميس، على اقالة محافظ كربلاء عقيل الطريحي.

يذكر أن مجلس محافظة كربلاء صوت، في (23 آيار 2019) بالأغلبية على إقالة المحافظ عقيل الطريحي.

وكانت المحكمة الادارية اجلت اتخاذها القرار في قضية اقالة محافظ كربلاء عقيل الطريحي ثلاث مرات سابقة لتتخذ قرارها النهائي امس الخميس.

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