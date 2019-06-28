2019/06/28 | 10:38

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طقس العراق: انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

كلمة -

بغداد

توقعت هيأة الانواء الجوية، يوم الجمعة، حالة الطقس لمدة 5

ايام فيما اشارت الى ان درجات الحرارة ستنخفض عدة درجات في معظم

المناطق.

وقالت الهيأة في جداول توضيحية ان طقس اليوم الجمعة سيكون صحواً في

جميع المناطق مع انخفاض بعدة درجات حرارة عما سجل يوم أمس، حيث

ستكون درجة الحرارة العظمى في بغداد 45، البصرة 49، الموصل 41

والانبار 45، فيما اوضحت توقعاتها لبقية المحافظات في الجداول

ذاتها.

وأشارت الى أن طقس يوم السبت، سيشهد طقسا صحوا مع انخفاض درجات

الحرارة بضع درجات، في المنطقة الوسطى والشمالية، دون أن تتغير في

المنطقة الجنوبية، لافتة الى ان يوم الاحد، سيشهد طقسا مماثلا، دون

تغيير بدرجات الحرارة.

وعن طقس يوم الاثنين، لفتت الى انه سيشهد طقسا صحوا مع انخفاض درجات

الحرارة بضع درجات، في المنطقة الشمالية والوسطى، دون أن تتغير في

المنطقة الجنوبية.

ونبهت الى ان طقس يوم الثلاثاء، سيكون صحوا في المنطقة الوسطى، مع

انخفاض بدرجات الحرارة بضع درجات، وصحوا دون تغيير بالحرارة، في

المنطقة الشمالية، فيما يتصاعد الغبار في المنطقة الجنوبية، وتنخفض

درجات الحرارة قليلا.

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