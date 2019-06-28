بالجداول.. انخفاض واضح بدرجات الحرارة في هذه المناطق

2019/06/28 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

توقعت هيأة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، حالة الطقس لمدة 5 ايام فيما اشارت الى ان درجات الحرارة ستنخفض عدة درجات في معظم المناطق,

وقالت

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