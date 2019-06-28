الخارجية: وفد من مجلس الامن يزور بغداد السبت

2019/06/28 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد المتحدث باسم الخارجية العرقية، احمد الصحاف، اليوم الجمعة ، أن وفدا من مجلس الامن سيزور بغداد غدا السبت.

وقال الصحاف، في تصريح صحفي،اطلعت

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