مصدر امني في البصرة: سرقة مبلغ 100 مليون دينار

2019/06/28 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر امني في البصرة عن تفاصيل جديدة تتعلق بحادث إطلاق النار على مواطن وسرقة مركبته ومبلغ 100 مليون دينار كانت بحوزته وذلك بالقرب من جسر محمد القاسم الواقع إلى الغرب من مركز المدينة، مشيرا الى ان ذلك المبلغ هو عبارة عن رواتب منتسبي شرطة الحدود.

وقال المصدر ان مسلحين مجهولين يستقلون 3 عجلات الاولى نوع جارجر سوداء اللون والثانية نوع بيك اب بيضاء اللون والثالة مجهولة النوع قاموا بتسليب منتسب في شرطة الحدود المنطقة الرابعة وسرقة ذلك المبلغ الذي كان بحوزته عندما كان يستقل عجلته، موضحا ان المبلغ هو رواتب تعود الى منتسبي الحدود.

واضاف ان المنتسب كان مصابا باطلاقة واحدة في منطقه الصدر اصابة طفيفة عندما كان عائدا الى منزله حسب ادعاءه وذلك على طريق محمد القاسم قرب مجمع سعفة البصرة السكني.

وتابع انه تم نقل المصاب الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج وانه حالته العامة مستقرة.

وكان مصدر امني قد افاد في تصريح سابق باقدام مسلحين مجهولين في البصرة على إطلاق النار على مواطن وسرقة مركبته ومبلغ 100 مليون دينار كانت بحوزته، في حادث تسليب سجل قرب جسر محمد القاسم الواقع إلى الغرب من مركز المدينة.

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