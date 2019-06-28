2019/06/28 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكهرباء تصعق النوارس في الدوري الممتاز تعرض فريق الزوراء الى خسارة كبيرة امام الكهرباء بهدفين دون رد {0-2} في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الشعب الدولي ضمن مباريات الجولة 33 لحساب الدوري الممتاز.سجل اهداف المباراة لاعبي الكهرباء علاء محيسن في الدقيقة 58 وسجاد رعد في الدقيقة 65 من عمر المباراة فيما لم يستطع النوارس من الاستفادة من ضربة الجزاء التي منحت لهم في الدقيقة 52 واضاعها اللاعب عمر منصوري لتنتهي المباراة بفوز فريق الكهرباء بهدفين دون رد على فريق الزوراء.وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الكهرباء الى 41 نقطة بينما تجمد رصيد الزوراء عند 56 نقطة.

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