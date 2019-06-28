2019/06/28 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

قررت وزير التعليم العالي قصي السهيل، انهاء تكليف (ا.د ماجد حميد مجيد خليل) من مهام منصب رئيس هيئة التعليم التقني ورئاسة الجامعة التقنية الوسطى (وكالة) ويعاد الى ملاك التدريس.





وقررت الوزارة تكليف (ا.د عبد المحسن ناجي محيسن مهيدي) بمنصب رئيس الهيئة ورئيس الجامعة (وكالة).





كما قرر وزير التعليم العالي، انهاء تكليف (ا.د محمد عفان مكلد الحمداني) من مهام منصب رئيس جامعة الفلوجة (وكالة) ويعاد الى ملاك التدريس.





وجاء في الامر الوزاري تكليف (ا.د صباح ابراهيم حمادي المحمدي) بمنصب رئيس جامعة الفلوجة (وكالة).

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. إنهاء تكليف رئيس التعليم التقني ورئيس جامعة الفلوجة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. إنهاء تكليف رئيس التعليم التقني ورئيس جامعة الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).