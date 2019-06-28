مجلس كركوك يدين استهداف المدنيين ويشدد على قلع جذور الارهاب

2019/06/28 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

أدان مجلس محافظة كركوك، العمليات الارهابية التي استهدافت المدنيين، فيما شدد على قلع جذور الارهاب والضرب بيد من حديد.





وقال مجلس كركوك في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “مرة اخرى تقدم العصابات الارهابية الجبانة على جريمة نكراء أخرى بحق ابناء مدينتنا العزيزة من المواطنين المدنيين العزل والتي وصلت جرائمهم الخسيسة الى استهداف باصات نقل الركاب حيث استهداف باص لنقل الركاب مساء يوم الخميس الموافق ٢٧-٦ فضلا عن مرآب لنقل الركاب والتي ادت هذه الجريمة الجبانة الى وقوع ضحايا غالبيتهم من المدنيين العزل من بينها نساء واطفال وكبار السن”.





وأضاف، ان “مجلس محافظة كركوك في الوقت الذي يدين وبشدة هذه العملية الارهابية الجبانة والعمليات التي سبقتها باستهداف عناصر اجهزتنا الامنية فانه يجدد تاكيده على ضرورة قلع جذور الارهاب والضرب بيد من حديد لبقايا فلول الداعش الارهابي وعدم التهاون معها واتخاذ اجهزتنا الامنية لاقصى درجات الحيطة والحذر لتفويت الفرصة على المتربصين بامن وسلامة المحافظة واستقرارها”.





واختتم البيان بالقول “نسأل الله القدير ان يتغمد شهداءنا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويمن على جرحانا بالشفاء العاجل”.

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