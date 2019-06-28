2019/06/28 | 10:45

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ملعب الشعب يحتضن ختام الجولة 33 من دوري الكرة الممتاز

يحتضن ملعب الشعب الدولي، اليوم الجمعة، ختام مباريات الجولة 33 من

الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بلقاء يجمع فريقي القوة الجوية

وضيفه البحري القادم من البصرة.ويدخل الصقور المباراة وهم في المركز الثاني برصيد 72 نقطة، بفارق

10 نقاط عن المتصدر فريق الشرطة، بينما يملك فريق البحري 20 نقطة

فقط وضعته في المركز العشرين الاخير، ويبدو قريبا من الهبوط لدوري

الدرجة الاولى، الا في حال قلب الموازين وحقق انتصارات في الادوار

الاخيرة المتبقية من الدوري.

وكانت مباراة الفريقين في المرحلة الاولى قد انتهت لصالح القوة

الجوية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.يشار الى ان مباراة، يوم امس الخميس، بين فريقي الزوراء والكهرباء

انتهت لصالح الاخير بهدفين دون مقابل.

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