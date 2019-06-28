النزاهة تضبط متهماً بترويج عملة مزيفة في ديالى

2019/06/28 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت هيأة النزاهة، الجمعة، عن ضبط متهم بترويج عملة مزيفة محلية واجنبية في محافظة ديالى.وقالت الهيأة في بيان تلقته / المعلومة/، إن “فريق عملٍ من مكتب تحقيق ديالى نفذ عمليَّة ضبطٍ لمُتهمٍ بترويج عملةٍ مُزيَّفةٍ في المحافظة، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنيِّ”.وأضافت أن “فريق المكتب قام برصد ومتابعة المُتَّهم لحظة دخوله […]

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