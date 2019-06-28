عباس عراقجي: صبر ايران الاستراتيجي قد نفد

2019/06/28 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي ان صبر ايران الاستراتيجي قد نفد ولن تتحمل بعد الان التزاما احادي الجانب بالاتفاق النووي في حين لا يفي الاخرون بالتزاماتهم.واشار عراقجي في تصريح صحفي، الى ان” الدول المتبقية في الاتفاق النووي لم تستطع التعويض عن خروج اميركا من الاتفاق النووي”، مبينا، ان طهران وعلى مدى […]

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