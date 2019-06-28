2019/06/28 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتلت محافظة البصرة المرتبة الثانية كأعلى درجة حرارة في العالم، بعد مدينة مطربة الكويتية.وقال رئيس متنبئون جويون أقدم مدير البيئة في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزال محمود عبد اللطيف في بيان، إن "أعلى درجات الحرارة بالعالم سجلت في مطربة الكويتية وبعدها البصرة بالمرتبة الثانية بعد”.

وأضاف عبد اللطيف، أن "الرصد الصحيح الرسمي في مطار البصرة ومحطة رصد حي الحسين في البصرة لدرجة الحرارة هي 50.2".



انتهى/ ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة تحتل المرتبة الثانية بأعلى درجات الحرارة في العالم) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة تحتل المرتبة الثانية بأعلى درجات الحرارة في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).