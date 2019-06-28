فوز البرازيل بركلات الترجيح على باراغواي

2019/06/28 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل منتخب البرازيل إلى نصف نهائي بطولة كوبا أميركا، بعد فوزه على باراغواي بركلات الترجيح في المباراة التي جرت في بورتو أليغري بعد التعادل بدون أهداف في الوقت الأصلي.

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