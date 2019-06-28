الكشف عن تفاصيل سرقة مبلغ 100 مليون دينار في البصرة

2019/06/28 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ كشف مصدر امني في البصرة عن تفاصيل جديدة تتعلق بحادث إطلاق النار على مواطن وسرقة مركبته ومبلغ 100 مليون دينار كانت بحوزته وذلك بالقرب من جسر محمد القاسم الواقع إلى الغرب من مركز المدينة، مشيرا الى ان ذلك المبلغ هو عبارة عن رواتب منتسبي شرطة الحدود.وقال المصدر في تصريح صحفي، ان […]

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