الدفاع التركية تعلن قصف مواقع تابعة للجيش السوري

2019/06/28 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة (28 حزيران 2019)، عن قصف مواقع تابعة للجيش السوري في ادلب.

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