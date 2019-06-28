2019/06/28 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، عن قصف مواقع تابعة للجيش السوري، رداً “اعتداء” على نقطة مراقبة في إدلب، بحسب ما ذكرته وكالة”الاناضول” التركية.وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في وقت سابق، عن مقتل أحد العسكريين الأتراك وإصابة 3 آخرين بهجوم على نقطة مراقبة لتركيا في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع التركية تعلن قصف مواقع تابعة للجيش السوري وكالة خطوة برس.

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