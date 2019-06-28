واردات آسيا من نفط إيران تهبط لأدنى مستوى في 5 سنوات

2019/06/28 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..كشفت بيانات اقتصادية ،الجمعة، أن واردات آسيا من النفط الخام الإيراني انخفضت، في مايو الماضي، لأدنى مستوياتها فيما لا يقل عن خمس سنوات، بعد أن خفضت الصين والهند مشترياتهما بسبب العقوبات الأميركية، بينما أوقفت اليابان وكوريا الجنوبية الواردات.ووصل إجمالي واردات أكبر أربعة مشترين للنفط الإيراني في آسيا، 386 ألفا و21 برميلا يوميا، […]

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