نائب عن الحكمة يدعو لاطلاق المنحة المالية لتلاميذ و طلبة المدارس

2019/06/28 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن كتلة الحكمة النيابية ستار الجابري الى إطلاق المنحة المالية لتلاميذ و طلبة المدارس الحكومية الابتدائية والمتوسطة والاعدادية .

وقال الجابري في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "قانون منحة تلاميذ و طلبة المدارس الحكومية {قانون ٣ لعام ٢٠١٤} شرع من مجلس النواب وتمت مصادقته من رئاسة الجمهورية و يعتبر نافذ لكن لحد الان لم تصرف تلك المنحة للتلاميذ والطلبة"،مشيرا الى ان "القانون نص على صرف مبلغ ٣٠ الف دينار لتلاميذ المدارس الابتدائية و ٥٠ الف دينار لطلبة المدارس المتوسطة والاعدادية شهريا اثناء الدوام".وتابع الجابري ان "عدم صرف تلك المنحة كان بحجة الازمة المالية التي حصلت في البلاد في تلك الفترة لكن بعد تحسن الوضع المالي والاقتصادي اصبح من اللازم اطلاق تلك المنحة"منوها ان" اطلاقها سيمثل معونة لأسر التلاميذ عبر تحسين دخل الاسرة و سيزيد كذلك من نسبة التحاق التلاميذ والطلاب في المدارس والحد من ظاهرة التسرب لانها ستكون عامل تشجيع لهم".



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