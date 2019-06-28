2019/06/28 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز}استنكر النائب عن كتلة التغيير غالب محمد علي القصف التركي الذي طال منطقة كورتك في قنديل باقليم كردستان شمال العراق .

وقال علي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز}ْ نسخة منه اليوم ان "في الوقت الذي نستنكر فيه ما تقوم به الطائرات التركيه من قصف متكرر لمناطق كردستان يذهب ضحيتها الابرياء مع صمت للحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ودون اي موقف يذكر، برغم من المناشدات المتكررة التي طالبنا فيها حكومة بغداد باتخاذ موقف من تصرفات الحكومة التركيه التي لم تراعي حسن الجوار ولا اي ميثاق دولي".وطالب النائب باستدعاء السفير التركي باسرع وقت للوقوف على اسباب هذه الخروقات المتكررة،مطالبا وزارة الخارجية والدبلماسية بمخاطبة الجهات التركيه او اتخاذ موقف حازم من هذه الاعتداءات المتكررة.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يطالب باستدعاء السفير التركي بسبب القصف المتكرر للاراضي العراقية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يطالب باستدعاء السفير التركي بسبب القصف المتكرر للاراضي العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).