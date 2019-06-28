نائب عن الحكمة يدعو لاطلاق المنحة المالية لطلبة المدارس وتلامذتها

2019/06/28 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن كتلة الحكمة النيابية ستار الجابري الى إطلاق المنحة المالية لتلاميذ و طلبة المدارس الحكومية الابتدائية والمتوسطة والاعدادية .وقال الجابري في بيان له اليوم ان “قانون منحة تلاميذ و طلبة المدارس الحكومية قانون ٣ لعام ٢٠١٤ شرع من مجلس النواب وتمت مصادقته من رئاسة الجمهورية و يعتبر نافذا لكن لحد الان لم […]

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