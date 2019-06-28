2019/06/28 | 11:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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نائب عن الحكمة يدعو لاطلاق المنحة المالية لتلاميذ و طلبة المدارس) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
دعا النائب عن كتلة الحكمة النيابية ستار الجابري الى إطلاق المنحة المالية لتلاميذ و طلبة المدارس الحكوم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب عن الحكمة يدعو لاطلاق المنحة المالية لتلاميذ و طلبة المدارس) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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