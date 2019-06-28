نائب عن الحكمة يدعو لاطلاق المنحة المالية لتلاميذ و طلبة المدارس

2019/06/28 | 11:34

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بغداد :سومر نيوز

دعا النائب عن كتلة الحكمة النيابية ستار الجابري الى إطلاق المنحة المالية لتلاميذ و طلبة المدارس الحكوم...

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