بعد اقتحام السفارة البحرينية ببغداد… قوات الأمن تعتقل العشرات

2019/06/28 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق شنت قوات #الأمن العراقية حملة اعتقالات واسعة للأشخاص الذين شاركوا باقتحام #السفارة_البحرينية في #بغداد، أمس الخميس.وأعلن وزير الداخلية #ياسين_الياسري، في وقت مبكر من صباح اليوم […]

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