بالوثيقة.. اجراءات “صارمة” بحق كلية المأمون الجامعة بسبب حالات الغش

2019/06/28 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اجراءات “صارمة” بحق كلية المأمون الجامعة، بسبب “حالات الغش و تهاون العمادة و عدم تشغيل اجهزة التشويش على الاتصالات وقت الامتحان”.

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