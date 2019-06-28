الجولة 33 من دوري الكرة الممتاز.. اليوم ختامها

2019/06/28 | 11:41

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يحتضن ملعب الشعب الدولي، اليوم الجمعة، ختام مباريات الجولة 33 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بلقاء يجمع فريقي القوة الجوية وضيفه البحري

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