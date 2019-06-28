2019/06/28 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، موافقة المجلس الوزاري العربي للمياه، على بند قدمه العراق يتعلق بتقديم المساعدة في مجال اعادة تنمية الأهوار.

وذكرت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد المائية: موافقة المجلس الوزاري العربي للمياه على مساعدتنا بإعادة تنمية الأهوار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد المائية: موافقة المجلس الوزاري العربي للمياه على مساعدتنا بإعادة تنمية الأهوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).