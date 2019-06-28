سائرون: لا نسعى لإلغاء رواتب رفحاء

2019/06/28 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة -

بغداد

أكد القيادي في تحالف سائرون، رائد فهمي، يوم الجمعة، أن

التحركات البرلمانية لتعديل قانون مخصصات رفحاء، لا تعني السعي

لإلغاء رواتبهم.

وقال فهمي في تصريح صحفي، إن “تعديل قانون مخصصات رفحاء، لا يعني

إلغاء رواتبهم، على اعتبار أنهم انتفضوا ضدّ نظام صدام حسين، بل

هنالك قانون السجناء السياسيين أو غيره من قوانين العدالة

الاجتماعية التي تشملهم، ويحصلون من خلالها على حقوقهم بإنصاف كما

الجميع”.

واضاف، أنه “لدينا ملاحظات على مخصصات محتجزي رفحاء، بسبب عدم توازن

الامتيازات والرواتب المخصصة لهم، مقارنة مع الآخرين من السجناء

السياسيين العراقيين، والمطلوب هو معالجة هذا الإفراط بالمخصصات،

والبنود غير الاعتيادية في ملفهم”.

وتابع فهمي أنّ “من حقهم أن يأخذوا حقوقهم، لكن بإنصاف كما الجميع،

وقد لاحظنا أن الأبناء ممن لم يعيشوا في المخيم سوى عام أو عامين،

يستلمون من الموازنة المالية العراقية مرتبات بالملايين، وهذا غير

منطقي”، لافتا الى أنه “كل الكتل السياسية والبرلمانية تدرك الخلل

الكبير في القانون”.

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