2019/06/28 | 11:41

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النزاهة تضبط متهماً بترويج عملات مزيفة في ديالى

الجمعة / 28 / حزيران - 2019

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كلمة - بغداداعلنت هيأة النزاهة، يوم الجمعة، عن ضبط متهم بترويج عملة

مزيفة محلية واجنبية في محافظة ديالى.وذكرت الهيأة في بيان، ان "فريق

عملٍ من مكتب تحقيق ديالى نفذ عمليَّة ضبطٍ لمُتهمٍ بترويج عملةٍ

مُزيَّفةٍ في المحافظة، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنيِّ".واضافت ان

"فريق المكتب قام برصد ومتابعة المُتَّهم لحظة دخوله المُحافظة وضبطه

بالجرم المشهود في أطراف مركز مدينة بعقوبة"، مبينة أنه "تمَّ ضبط

كميَّةٍ من العملة المُزوَّرة المحليَّة والأجنبيَّة التي كانت بحوزة

المُتَّهم داخل عجلته، في العمليَّة التي تمَّت بموجب مُذكَّرة ضبطٍ

قضائيَّة".وتابعت انه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالعملة المُزورة

المضبوطة، وعرضه رفقة المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصِّ الذي

قرَّر توقيفه استناداً لأحكام المادَّة (281) من قانون العقوبات".





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