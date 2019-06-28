الصين تكشف عن مشروع قطار أسرع من الطائرة

2019/06/28 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..كشفت الصين، مؤخرا، عن مشروع لإقامة قطار “مغناطيسي” يمكنه أن يسير بسرعة تتجاوز 600 كيلومتر في الساعة، وهذا يعني أنه سيضاهي سرعة النقل الجوي.وبحسب ما نقل موقع “إيجا تايمز”، فإن هذا القطار السريع سيعتمد على ما يعرف بتقنية “التعليق المغناطيسي”، التي ترفع المركبة وتقوم بدفعها، على نحو مختلف.وأضاف المصدر أن هذه […]

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