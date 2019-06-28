2019/06/28 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الانواء الجوية، الجمعة، 28 حزيران، 2019، حالة الطقس لمدة 5 ايام فيما اشارت الى أن درجات الحرارة ستنخفض عدة درجات في معظم المناطق, وقالت الهيئة في جداول توضيحية ان طقس اليوم الجمعة سيكون صحواً في جميع المناطق مع انخفاض بعدة درجات حرارة عن ما سجل يوم امس، حيث ستكون درجة الحرارة العظمى في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض واضح بدرجات الحرارة في هذه المناطق!! النعيم نيوز.

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