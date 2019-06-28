الذهب يتماسك فوق 1400 دولار

2019/06/28 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..استقر الذهب مع تطلع المستثمرين لمزيد من الدلائل من محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما عزز شهيتهم للمخاطرة ودفع الدولار للصعود، لكن المعدن النفيس تماسك فوق المستوى النفسي المهم البالغ 1400 دولار للأوقية (الأونصة).وسجل سعر الذهب في السوق الفورية 1408.23 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، بعدما […]

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