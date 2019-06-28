2019/06/28 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال بيك "نحن نترقب أداء اليمين الدستورية لرئيس الوزراء الجديد...سنحرز الكثير من التقدم" في العلاقات الاقتصادية مع اقليم كوردستان.

وأضاف أن كورد العراق محظوظون بالزعماء الحاليين في اقليم كوردستان.

وسبق أن وصف بيك، رئيس حكومة اقليم كوردستان المكلف بأنه "صديق رائع"، لافتا الى أنه سيكون "رئيساً مثالياً" لحكومة الاقليم.

هذا ورحب مسؤول كوردي بتصريحات بيك، وقال في حديث لكوردستان 24 إن "فصلًا جديدًا" بدأ بالفعل في العلاقات بين اربيل وبغداد.

وكان ضمن الوفد الذي زار اقليم كوردستان السفير الأمريكي الجديد في بغداد ماثيو تويلر في اطار زيارته الثانية الى عاصمة الاقليم منذ توليه منصبه في التاسع من الشهر الجاري.

وبعد هزيمة داعش عسكرياً في العراق، تحاول الولايات المتحدة التركيز على القضايا السياسية والاقتصادية كجزء من خطة لمنع ظهور التنظيم المتطرف مجددا، كما يقول مسؤولون.

وقال مسؤول كوردي إن وفد غرفة التجارة يعد أكبر مجموعة أعمال أمريكية تزور إقليم كردستان، برفقة مسؤولين امريكيين وذلك للمرة الاولى.

وتابع "هذا يؤكد مما اهمية الزيارة وأهمية اقليم كوردستان".

وتحتفظ واشنطن بعلاقات جيدة مع اقليم كوردستان ولها قنصلية في اربيل تعمل منذ سنوات.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تدشن عبر بوابة الاقتصاد "فصلاً جديداً" مع كوردستان) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تدشن عبر بوابة الاقتصاد "فصلاً جديداً" مع كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).