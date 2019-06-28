“بالفديو”.. عرض ازياء للنساء داخل “سوق” في البصرة!!

2019/06/28 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق اقدم عدد من الفتيات على تقديم “عرض أزياء” في الهواء الطلق في سوق البنات الواقع في منطقة العشار بمحافظة البصرة.

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