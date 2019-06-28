2019/06/28 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي، اليوم الجمعة، عن استلامها أدلة فساد كبيرة على بعض القادة الأمنيين في وزارتي الدفاع والداخلية، فيما بينت ان اللجنة ستعمل على تغيير الفاسدين منهم وإقالتهم من مناصبهم.وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إن “اللجنة استلمت أدلة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامن النيابية تتسلم ملفات فساد على قادة أمنيين في الداخلية والدفاع المركز الخبري الوطني.

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